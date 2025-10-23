Incontro sulle malattie vascolari: "Serve un approccio integrato"

Oggi (a partire dalle 14) e domani si terrà a Civitanova, all’hotel Cosmopolitan, la terza edizione del congresso "Focus on Update nel trattamento e diagnosi delle malattie vascolari" organizzato da Roberto Catalini, direttore della Medicina Interna dell’ospedale di Macerata e responsabile scientifico dell’evento. L’obiettivo è quello di offrire ai partecipanti una panoramica aggiornata e multidisciplinare sulla diagnosi e sulla terapia delle malattie della circolazione in relazione alla continua evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie diagnostico-terapeutiche. L’incontro ha un taglio molto concreto, didattico e soprattutto interattivo, e vuole fornire indicazioni utili nella pratica clinica quotidiana.

Tra gli argomenti trattati, ampio spazio sarà dedicato alle applicazioni diagnostiche dell’ecocolordoppler, metodica ormai fondamentale nella valutazione non invasiva del circolo arterioso e venoso. Saranno anche approfonditi i criteri diagnostici e le implicazioni cliniche della stenosi carotidea, con particolare attenzione alla gestione del rischio cerebrovascolare. Un focus specifico sarà riservato alla terapia medica del paziente vascolare, con l’intento di ottimizzare il trattamento farmacologico, in relazione al profilo di rischio individuale.

Si parlerà anche del tromboembolismo venoso, con un aggiornamento sulle strategie diagnostiche, terapeutiche e di prevenzione secondaria, alla luce delle nuove opzioni farmacologiche e degli approcci personalizzati alla cura. "Il congresso – sottolinea Catalini – vuole essere un’importante occasione di confronto tra operatori della sanità di diversa estrazione – tra cui angiologi, internisti, chirurghi vascolari, cardiologi, neurologi, medici di medicina generale, infermieri, farmacisti– per promuovere un approccio integrato e aggiornato alla gestione delle malattie vascolari".