Incontro tra Fitto e Castelli: Confartigianato soddisfatta

"Ho documentato al titolare del dicastero sullo stato d’attuazione del Fondo complementare per le aree sisma, gli esiti delle progettualità finora attivate e approvate nei crateri 2016 e 2009 nell’ambito del programma Next Appennino. Anche in previsione di possibili sviluppi e integrazioni delle risorse messe a disposizione per la riparazione socio-economica dei territori colpiti". Sono state le parole del commissario straordinario Guido Castelli dopo la riunione dei giorni scorsi con il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. Confartigianato, rappresentata dal presidente territoriale Enzo Mengoni con la vice Natascia Troli, si dice soddisfatta della notizia dell’incontro. "Ora è fondamentale lavorare affinché venga effettuata quella rapida ricognizione di eventuali economie aggiuntive – aggiungono Mengoni e Troli –, dal momento che le domande per alcune linee di finanziamento hanno di gran lunga superato le dotazioni messe a disposizione. Una richiesta già avanzata recentemente da tutte le associazioni di categoria operanti nell’area sisma e che oggi ci sembra quanto mai di estrema attualità. La grande sfida alla quale le imprese sono chiamate necessita infatti di un ulteriore sforzo, consapevoli che i progetti presentati su Next Appennino possano concretamente rappresentare un passo fondamentale in termini di crescita economica e benessere per il territorio. L’incontro del commissario Castelli con il ministro Fitto e il tavolo che si è creato con al centro le istanze care alla categoria, è la riprova di una condivisione delle progettualità". Confartigianato ha anche ricordato l’imminente partenza nel cratere degli appalti; prevista, per il nostro territorio, la realizzazione della Pedemontana di Ascoli, che collegherà la Salaria alla SS77.