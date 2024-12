Incontro tra sport e vita. C’è Zorzi al Festival Storie

Domani alle 21.30, il teatro comunale di Monte San Martino accoglie un ospite d’eccezione per il Festival Storie: Andrea Zorzi. La leggenda della pallavolo, italiana e internazionale, sarà protagonista di una serata speciale dedicata alla sua carriera. A dialogare con lui, Luca Alici, professore di filosofia politica all’Università di Perugia e appassionato di pallavolo. Zorzi, soprannominato "Zorro", è stato uno dei simboli della mitica "generazione di fenomeni", il gruppo che ha reso la pallavolo italiana una potenza mondiale negli anni Novanta. Con la Nazionale, Zorzi ha conquistato due ori mondiali, nel campionato italiano ha totalizzato 213 partite e 6.116 punti, militando in cinque grandi club: Padova, Parma, Milano, Treviso e Lube. Nonostante il ritiro a soli 33 anni, Zorzi ha continuato a lasciare il segno: oggi si dedica al teatro, al giornalismo e al team building, osservando la pallavolo "più da fuori che da dentro il campo" ed è stato inserito nella prestigiosa Hall of Fame internazionale del volley. "Durante l’incontro – anticipano gli organizzatori – Zorzi ripercorrerà le tappe della sua straordinaria carriera, dalla gloria dei Mondiali alla delusione per l’oro olimpico sfumato per una sola palla. Sarà un viaggio tra ricordi ed emozioni, per scoprire non solo l’atleta, ma anche l’uomo, e un’occasione per riflettere su come lo sport possa diventare un veicolo per crescere, ispirare e costruire relazioni umane. La serata ha un valore speciale per questo territorio, da sempre legato al volley. Zorzi ha sempre speso parole preziose per questa piccola realtà". Info 3482423174.

Lucia Gentili