Incrocio pericoloso: finalmente il semaforo

Operai e tecnici comunali al lavoro in queste ore a Recanati per definire gli ultimi dettagli per l’installazione del nuovo semaforo all’incrocio tra strada C. Urbani, contrada San Pietro, con strada Torrette, contrada Vallememoria, teatro di diversi incidenti stradali per via della scarsa visibilità dell’intersezione. Inizialmente era stato ipotizzato di realizzare una rotatoria, poi, per motivazioni tecniche, pratiche ed economiche, si è valutata la soluzione del semaforo per regolare il traffico. "Un intervento tanto atteso – sottolinea il sindaco Bravi - per dare una risposta in termini di sicurezza della viabilità in un punto particolarmente critico della viabilità cittadina". La strada principale C. Urbani collega la città alla strada Regina ed è interessata da un traffico automobilistico elevato. La strada Torrette nonostante sia dissestata è anch’essa molto trafficata. Nel 2021, dopo l’ennesimo incidente in cui furono coinvolti due giovani, gli allora consiglieri della Lega, Pierluca Trucchia (oggi FdI) e Benito Mariani avevano presentato una mozione proprio per chiedere l’installazione di un semaforo che funzionasse con verde fisso sulla strada Carlo Urbani, in entrambi i sensi di marcia, e a chiamata per i pedoni e da chi proviene dalla strada Torrette in contrada San Pietro. "Da anni - scrivevano i due consiglieri - la condizione di questo incrocio mette in serio pericolo la circolazione stradale. Gli incidenti si susseguono ormai settimanalmente con gravi danni ai mezzi, mettendo a rischio l’incolumità dei conducenti e loro trasportati. Danni anche ai beni dei privati quali recinzioni e muretti". Soddisfatti i residenti che lamentavano di dover giocare ogni giorno alla roulette russa per immettersi sulla strada. Naturalmente, come sempre accade, alla notizia dei lavori in corso, sono moltissime le segnalazioni dei cittadini su altrettanti incroci pericolosi, da quello tra contrada Duomo - contrada S. Pietro e la SS77 e tra via Campo Boario e Via Dalmazia che, specie nelle ore d’ingresso a scuola e al lavoro, registra code paurose di auto in attesa.

Antonio Tubaldi