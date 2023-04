Incubatore di start up al Matt: presentate cinque idee innovative

Al Matt di Macerata, si è svolto il primo pitch day organizzato da "The Way", incubatore che vuole sostenere le idee innovative. Durante l’incontro, cinque start up hanno presentato i modelli di business alla base delle loro idee imprenditoriali. La start up E4y del pollentino Jonathan Petrelli ha presentato un’app che semplifica la gestione degli eventi, mentre l’idea del fermano Davis Agostini con HugMe è un’app in cui si può chiedere agli iscritti di abbracciare qualcuno al proprio posto. Unistay del maceratese Denis Muco punta a risolvere il problema degli affitti per gli studenti fuori sede, mentre il riminese Jonathan Montomoli ha puntato sull’intelligenza artificiale. L’anconetano Simone Valenti, ha illustrato la sua start up Ancharia incentrata sul concetto di cyber security rivolto alle aziende.