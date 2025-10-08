Incubo finito, ritrovato lo studente scomparso

È finita nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Mario Buldorini, il 19enne originario di Recanati che da martedì 2 ottobre aveva fatto perdere le proprie tracce nella Capitale. Lo studente di Medicina e chirurgia al Campus Biomedico di Trigoria è stato ritrovato dai carabinieri nei pressi della stazione Termini, dove si aggirava da alcuni giorni. È in buone condizioni di salute ed è stato accompagnato in caserma, dove ha potuto riabbracciare i genitori, partiti subito da Recanati per raggiungerlo. La famiglia, gli amici e l’intera comunità recanatese hanno tirato un sospiro di sollievo dopo cinque giorni di angoscia.

Il padre aveva presentato denuncia di scomparsa il 3 ottobre alla stazione dei carabinieri del Divino Amore, e le ricerche si erano concentrate sin da subito nella zona dello scalo ferroviario, dove il cellulare del ragazzo aveva trasmesso gli ultimi segnali prima di spegnersi. Mario vive a Trigoria con un compagno di corso e si era allontanato volontariamente la notte del 2 ottobre, uscendo dall’appartamento con la scusa di fare una passeggiata. Poi il silenzio: il telefono irraggiungibile, nessun messaggio, nessun contatto. Per giorni la famiglia e gli amici avevano diffuso appelli sui social e contattato associazioni come Penelope, impegnate nella ricerca di persone scomparse.

A Recanati, dove Mario è cresciuto nella frazione di Fontenoce, la notizia della scomparsa aveva scosso profondamente la comunità. In molti avevano partecipato a una veglia di preghiera nella chiesa delle Grazie, mentre i compagni di università rilanciavano sui social la sua foto e il suo appello. Descritto da chi lo conosce come un ragazzo riservato e molto studioso, Mario aveva frequentato parte delle scuole superiori in Irlanda, con ottimi risultati, prima di iscriversi al corso di MedTech del Campus Biomedico. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe scelto di allontanarsi per lo stress legato agli esami universitari. A confermare questa ipotesi anche un amico, che aveva parlato di un periodo di forte preoccupazione per i risultati accademici.

Dopo le visite mediche, che hanno confermato le sue buone condizioni di salute, Mario ha spiegato di essersi allontanato di propria iniziativa. Una fuga improvvisa, forse dettata dalla pressione e dalla fatica, che fortunatamente si è conclusa con un abbraccio e un grande sospiro di sollievo per tutti.

Asterio Tubaldi