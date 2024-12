Incubo passaggio a livello. Ambulanze a sirene spiegate bloccate per venti minuti

Due ambulanze a sirene spiegate in uscita dalla città, bloccate per quasi venti minuti al passaggio a livello di via Roma, dove le sbarre si erano appena abbassate per consentire il passaggio di un treno. È la scena alla quale hanno assistito ieri, attorno alle 10.20, diversi automobilisti in coda nel quartiere Collevario a Macerata. A segnalare l’intoppo è il maceratese Elio Vitali: "Stamane (ieri mattina, ndr) ho assistito a un fatto che sicuramente avviene da sempre e che mi ha lasciato molto perplesso, dopo cinquant’anni che abito a Macerata. Mi sono trovato con l’auto di fronte al passaggio a livello con le sbarre che si stavano abbassando e in quel momento sono arrivate due ambulanze a sirene spiegate, che sono state costrette a fermarsi in attesa del treno e del via libera. Sono stati molti minuti, quasi venti, di spasmodica attesa, aspettando il passaggio del treno e col pensiero di quel poveretto che stava aspettando i soccorsi. Oltretutto dopo tanto tempo è arrivato un treno che andava a 10/20 all’ora e lentamente è passato, come se avesse le ruote (sic) bucate". Non è la prima volta che capita una situazione del genere e la speranza è che venga completato al più presto il sottopasso. "Questa cosa capiterà in continuazione, ma assistendo alla scena mi è venuta rabbia, perché vi si doveva porre rimedio prima".