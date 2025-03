Incubo per le liste d’attesa chiuse: "Tante persone sole chiedono a noi"

"Guardi la situazione è questa. Se vuole può rivolgersi all’Urp o al Tribunale per i diritti del malato". Sono queste le parole che non pochi cittadini si sono sentiti dire dagli operatori del Cup, ai quali si sono rivolti per prenotare un esame o una visita specialistica, in relazione a liste d’attesa chiuse (impossibilità di fare la prenotazione) o tempi di attesa lunghi o lunghissimi per accedere al servizio. C’è chi lascia perdere, ma altri seguono l’indicazione ricevuta. Così l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) registra un crescente numero di reclami rispetto ai quali, entro cinque giorni dalla ricezione, è obbligato ad avviare l’istruttoria per trattarli e definirli. La segnalazione viene inviata al responsabile della struttura interessata che deve svolgere i necessari accertamenti, e poi trasmettere all’Urp, entro sette giorni, una relazione con i risultati dell’indagine effettuata in relazione al disservizio lamentato. Tutto previsto dalle regole, ma un percorso che rischia di creare una sorta di corto circuito, poiché investe l’attività dei diversi reparti o ambulatori, "aggirando" il problema di fondo che è quello – appunto – delle liste d’attesa.

"In tanti arrivano da noi su sollecitazione del Cup. E noi, come sempre, registriamo le segnalazioni per poi interessare gli uffici competenti", conferma Zelinda Piccioni, referente maceratese del Tribunale dei diritti del Malato, rete di tutela dell’associazione Cittadinanzattiva, organizzazione di volontariato Marche. "Non sempre abbiamo riscontro, ma questo è quello che possiamo fare. La cosa triste è che tra quelle che si rivolgono al Tribunale, molte sono persone sole, magari disorientate e, quindi, in difficoltà. Si tratta di una situazione che abbiamo più volte fatto presente ai vertici dell’Ast, anche in un recente incontro convocato dal direttore Alessandro Marini. Comprendiamo che le difficoltà sono tante, ma è chiaro che bisogna fare qualcosa e ripensare l’organizzazione per soddisfare le legittime esigenze dei cittadini".

Il Tribunale per i diritti del malato vuole dare il suo contributo, nell’ambito del Forum delle associazioni, anche attraverso un incontro, in programma ad inizio maggio all’Abbadia di Fiastra, in cui a confrontarsi sulla sanità maceratese sono stati chiamati Matteo Ricci, neocandidato del centrosinistra per le elezioni regionali, e Elena Leonardi, senatrice di Fratelli d’Italia.