Incubo prescrizione per Rigopiano. I familiari: "Sarebbe una vergogna"

Il 18 gennaio del 2017, l’hotel Rigopiano di Farindola fu travolto da una valanga che uccise 29 persone (nella foto il 25enne di Castelraimondo Marco Tanda). Il 3 dicembre, la Cassazione ha stabilito il processo bis a Perugia per il sindaco e i dirigenti regionali coinvolti nella tragedia. La data del processo bis a Perugia non è ancora stata fissata e il rischio prescrizione è ogni giorno più alto. Per questo il comitato Vittime di Rigopiano ha voluto far sentire la propria voce: "Dopo più di 8 anni di attesa e di ansia per ogni passaggio giudiziario, nonostante le delusioni incassate con le sentenze di primo e secondo grado, abbiamo affrontato la Cassazione con fiducia e speranza, ripagate da una sentenza a nostro avviso più vicina alle problematiche che hanno provocato la tragedia di Rigopiano. Le motivazioni, poi, sono state per noi familiari un faro nel buio, finalmente la giustizia stava prendendo la giusta strada, quella che dovrebbe portare a una adeguata verità, quella che dovrebbe servire da monito affinché non accadano mai più stragi che si potrebbero, anzi si dovrebbero evitare. Adesso ci troviamo in una fase tanto delicata quanto preoccupante: il reato di omicidio colposo prevede tempi per la prescrizione dimezzati rispetto al disastro colposo. Dopo aver tanto lottato e sofferto, si rischia di rendere vano il giudizio dell’appello bis a Perugia. Questo sarebbe insopportabile per noi familiari. Non possiamo essere gli unici a essere condannati all’ergastolo del dolore, non sarebbe rispettoso e tantomeno dignitoso. Nessuno di noi ha mai cercato vendetta, ma abbiamo sempre chiesto verità e giustizia. Auspichiamo quindi che vengano fissate al più presto le udienze dell’appello bis a Perugia, per portare a termine il percorso giudiziario senza lasciare nessuna imputazione nel limbo della prescrizione, dove nessuno è colpevole, ma neanche innocente. Sarebbe vergognoso".

I familiari delle vittime non vogliono fermarsi. "I nostri angeli meritano una giustizia piena, noi abbiamo bisogno di poter chiudere gli occhi sapendo di aver fatto tutto per onorarli, tutti gli italiani hanno ha il diritto della certezza di vivere in un Paese civile e giusto e, ultimo ma non meno importante, il nostro sistema giudiziario non può arrendersi senza aver punito coloro che per imprudenza, imperizia e negligenza hanno provocato la morte di ventinove anime innocenti, abbandonate a Rigopiano a morire come topi in trappola".

Lisa Grelloni