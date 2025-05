"Incuria e degrado anche nelle piazze centrali". Idea futura contesta l’amministrazione

"È sotto gli occhi di tutti la mancata o scarsa manutenzione delle strade e del verde pubblico nei vari luoghi della nostra città: spiccano una incuria e una sciatteria che ritroviamo in molte località del Comune, comprese le piazze centrali, i giardini pubblici e anche il lungomare". È quanto lamenta in una nota il gruppo di minoranza Idea Futura, che lancia una frecciatina nei confronti dell’amministrazione comunale di Potenza Picena, sollecitando una maggiore attenzione soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

"Come movimento di opposizione possiamo sollecitare e vigilare, ma è chi amministra, e cioè sindaco e assessori in primis, che deve prendersi l’onere di farlo e di rendere conto ai cittadini del proprio operato, senza scusanti – affermano gli esponenti di Idea Futura –. Ad esempio, in merito al degrado di molte strade e luoghi centrali della città, sono sotto gli occhi di tutti le condizioni di incuria e le erbacce di piazzetta Verde. Idem la pericolosità della strada di via Alvata e contrada Pamperduto sopra lo Spinnaker, molto trafficata e divenuta pericolosa per la difficile visibilità a causa di erbacce e canneto incolti".

Il gruppo di minoranza di Potenza Picena sottolinea inoltre di aver fatto presente la situazione: "Già dal 5 maggio abbiamo segnalato all’ufficio competente comunale tale situazione di pericolo lungo la zona dello Spinnaker, tramite una telefonata e poi anche con una mail di posta elettronica certificata, sollecitando un sopralluogo e soprattutto interventi urgenti".