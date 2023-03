Incursione all’Artistico: denunciato

Un ladro è stato sorpreso in flagranza, mentre tentava di trafugare il denaro dai distributori automatici nel liceo artistico Cantalamessa. Nei guai è finito un 34enne della provincia, denunciato per furto aggravato. Verso le 13 di domenica gli agenti della Volante sono accorsi in via Cioci dove, dal liceo artistico, era scattato l’allarme. Dopo aver scavalcato la recinzione per effettuare un controllo all’interno, i poliziotti hanno intercettato un uomo che, appena li ha visti, ha provato a fuggire. In breve il 34enne è stato bloccato e identificato dagli agenti, che già lo conoscevano per via dei suoi numerosi trascorsi. Come accertato dalla polizia in seguito a una ricognizione nell’istituto scolastico, l’uomo avrebbe scardinato alcune porte della scuola, avrebbe raggiunto il distributore automatico, e avrebbe divelto la cassetta di sicurezza per impossessarsi del denaro contante che era lì dentro. La polizia ha di recente potenziato i servizi di controllo in città anche nei confronti degli istituti scolastici, come concordato nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani. I controlli sono stati disposti dal questore.