Indagini e prevenzione, l’ispettore Romagnoli saluta la Squadra mobile

Ricordi, commozione e risate per il saluto all’ispettore Gianluca Romagnoli, in polizia da 42 anni e da trenta alla Squadra mobile di Macerata. Colleghi, ex colleghi, il dirigente Matteo Luconi si sono ritrovati alla Cipolla d’oro a Porto Potenza per celebrare la nuova vita del collega, un poliziotto vero da sempre impegnato nella repressione stando sulla strada, ma anche con la prevenzione, andando nelle scuole per parlare ai ragazzi. È stato lo stesso Romagnoli a volere alla sua festa anche Francesca Baleani, vittima di un tentato omicidio da parte dell’ex marito, una delle indagini che più hanno segnato l’ufficio. Romagnoli ha citato anche l’omicidio di Amelia Bernacchini, le indagini sui traffici internazionali di eroina, il Covid. Ma i racconti dell’ispettore sarebbero potuti proseguire fino all’alba, viste le moltissime attività che lo hanno visto protagonista, a partire dagli inizi a Milano. Non sono mancate le parole in omaggio dell’ex capo della Squadra mobile Ulderico Salvi, scomparso prematuramente lasciando un segno indelebile su tutti i poliziotti che hanno lavorato con lui. Intorno a Romagnoli si è ritrovata la squadra che negli anni Novanta mise a segno importantissime indagini, con i colleghi Emanuele Ciccarelli, Fabio Tarquini e Pierluigi Bartocetti, ma anche quella degli ultimi anni, composta dai colleghi Giuseppina Pinna, Emanuele Balzi e Roberto Domizi.