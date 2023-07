Indagini su Scontro tra Sudamericani a Tolentino, Uno dei Peruviani Ferito

Proseguono le indagini su quanto avvenuto in via Giovanni XXIII di Tolentino domenica scorsa, nei pressi del bar "Every day". A quanto sembra, quella sera una famiglia di peruviani si trovava nel locale, quando di fuori erano passati due boliviani, uno dei quali in teoria avrebbe dovuto essere a casa, agli arresti domiciliari. Dal bar sarebbe uscito un peruviano, e con gli altri due sudamericani sarebbe nato un parapiglia per motivi ancora tutti da chiarire. Altri sarebbero accorsi a dare man forte, e alla fine uno dei peruviani avrebbe riportato mano rotta e naso ferito da un morso. Erano stati chiamati i carabinieri, e per il boliviano è stato disposto in seguito il rientro in carcere, visto che era evaso dai domiciliari. Per chiarire la vicenda sono stati chiesti i filmati delle videocamere del bar, che però, essendo rivolte all’interno, non hanno ripreso la scena avvenuta fuori dal locale. Ci sarebbero però altri filmati, fatti dai presenti, per ricostruire quanto accaduto.