Indagini sul museo di Gagliole, denunciate nove persone

Antiquari, aree archeologiche, musei: quasi 400 servizi di controllo sono stati messi in atto nel 2022 dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Ancona in tutta la regione. In particolare, i militari si sono occupati di una indagine che ha toccato Castelraimondo, Gagliole, Cerreto D’Esi, Fabriano e Spello. L’operazione denominata "Ammoniti" avrebbe rivelato la presenza di un sodalizio criminoso che, per l’accusa, sarebbe responsabile dei reati di scavi archeologici non autorizzati, furto e riciclaggio di beni archeologici e paleontologici. Sequestrati 30mila reperti paleontologici e circa mille reperti archeologici, tutti ritenuti di provenienza illecita. Due musei privati, uno a Gagliole e l’altro a Spello, sono stati messi sotto sequestro. Nove persone sono state denunciate alla procura di Ancona. Per quanto riguarda l’attività preventiva, sono stati fatti 78 controlli nelle aree archeologiche, 132 in aree paesaggistiche, 140 nei negozi di antiquariato e 28 nelle fiere del settore. L’analisi ha fatto emergere un aumento dei furti di beni culturali rispetto al 2021, soprattutto nei luoghi di culto. In tutto sono stati recuperati 34.729 beni antiquariali, archivistici, librari, paleontologici e archeologici, per un valore stimato di alcuni milioni. Denunciate 123 persone, di cui 27 per reati in danno al paesaggio.