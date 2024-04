Indagini sulla rissa in via Roma. Denunciati altri nove egiziani, cinque fogli di via per un anno

Altri nove egiziani sono stati identificati come partecipanti alla rissa del 24 marzo in via Roma. A denunciarli sono stati i carabinieri, che nelle loro case hanno trovato mazze, bastoni e anche due pistole a salve senza tappo rosso. Per i primi sette individuati, invece, dalla questura sono arrivati cinque fogli di via da Macerata per un anno e due avvisi orali. Quella notte, non lontano dal bar Nino, si erano affrontati una ventina di giovani a colpi di spranghe.

Dopo le prime indagini, i carabinieri avevano denunciato sette egiziani. Nei giorni scorsi, se ne sono aggiunti altri nove, tutti di età compresa fra i 20 e i 33 anni, residenti tra Macerata e Tolentino. Secondo le indagini svolte dai carabinieri, anche loro avrebbero partecipato alla rissa e per questo sono stati denunciati alla procura. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata sono arrivati a questi altri soggetti grazie all’analisi dei filmati delle telecamere. Sia i primi sette che gli ultimi nove soggetti farebbero parte di due gruppi impegnati, con altrettante ditte, nel settore dell’edilizia. Il movente dell’aggressione è stato confermato: si tratta di attriti irrisolti legati a questioni di lavoro tra i titolari delle due imprese. La procura, condividendo i risultati delle indagini, ha disposto le perquisizioni a casa dei primi sette denunciati. E così alle prime luci dell’alba di lunedì 8 aprile i carabinieri della Compagnia di Macerata, con i colleghi della Compagnia di Tolentino, hanno bussato alle porte dei sospettati a Macerata e Tolentino, e hanno dato corso alle operazioni per vedere se avessero i vestiti filmati al momento della rissa, e altri altri strumenti pericolosi. Nelle case, sono stati trovati e sequestrati gli abiti indossati dai soggetti coinvolti nella rissa. I carabinieri, però, hanno trovato anche altri bastoni, spranghe in ferro, spezzoni di catene, cutter, coltelli a serramanico e due pistole a salve, un revolver e una semiautomatica, prive di tappo rosso, identiche alle armi vere. Le armi e gli strumenti atti a offendere sono stati sequestrati. Come per i primi sette denunciati, anche nei confronti degli ultimi nove egiziani sarà proposto al questore di Macerata di adottare il foglio di via obbligatorio o il Daspo urbano. Nel frattempo, la Divisione anticrimine della questura ha avviato e concluso l’istruttoria dopo la quale il questore ha emesso sette provvedimenti per i primi egiziani individuati. Si tratta di cinque fogli di via obbligatori con divieto di fare rientro nel Comune di Macerata per un anno e due provvedimenti di avviso orale, misure di prevenzione che sono state graduate in base alla tipologia dei fatti contestati e ai precedenti penali e di polizia dei soggetti. La stessa procedura è in corso per gli altri nove.