Indagini sulle cause dello scontro. Slitta il funerale di Umberto Marsili

Slitterà alla prossima settimana il funerale di Umberto Marsili, il 70enne portorecanatese (residente nel quartiere Grotte di Loreto) che giovedì ha perso la vita in un terribile schianto frontale con un tir, mentre era alla guida della sua Fiat Punto lungo la Regina a Potenza Picena. La procura di Macerata ha disposto ulteriori accertamenti sul corpo dell’uomo, che serviranno per appurare la dinamica e le cause dell’incidente e della morte dell’automobilista. Gli accertamenti saranno effettuati non prima di lunedì. E solo in seguito a questi la salma sarà restituita alla famiglia, per permettere di celebrare le esequie. Le indagini sull’incidente sono in corso, da parte della polizia stradale. Il conducente del tir da prassi è stato indagato per omicidio stradale.

Nel frattempo sono tanti coloro che hanno ricordato sui social Marsili, da tutti soprannominato "’Mbertì", ex metalmeccanico alla fabbrica Reg-All di Loreto. E soprattutto non hanno scordato le gesta sportive che lo avevano visto protagonista in sella alla sua bici: nel 2022 aveva pedalato in solitaria lungo tutta l’Italia, l’anno dopo era partito alla volta della Corsica e della Sardegna, e ad aprile del 2024 si era cimentato nel cammino di Santiago. Il primo a rendergli omaggio è stato il sindaco Andrea Michelini. "Umberto era una persona molto conosciuta a Porto Recanati e ha condiviso la sua passione per i lunghi tour in bicicletta sia con l’amministrazione che con i tanti amici che aveva in città – ha detto il primo cittadino –. In uno dei suoi viaggi in bici portava con orgoglio, sulla sua bicicletta, la maglia e la bandiera di Porto Recanati che gli avevo personalmente consegnato. Ai suoi familiari vanno le nostre più sentite condoglianze".

"Sono distrutto, sotto choc, una notizia tremenda, devastante – ha scritto un suo vecchio amico su Facebook –. Ci eravamo visti al parco Kronberg due giorni prima, io con il cane e lui in bici. Ciao amico mio, ti saluto con il dolore e la morte nel cuore. Che possa il vento essere sotto le tue ali, mentre ascendi al cielo, nel tuo ultimo viaggio in bicicletta". Il consigliere comunale di maggioranza Marino Ferraccioni ha condiviso una vecchia foto di Marsili mentre correva il palio, con il commento: "Umbertì uno di noi, ci ha lasciato una brava persona".

Giorgio Giannaccini