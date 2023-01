"Indennità lievitate, la giunta può rinunciare"

"Mentre si chiedono ai cittadini aumenti da ogni parte – a partire da parcheggi e abbonamenti – fa fare qualche brutto pensiero questo adeguarsi a quanto previsto dal governo". La consigliera Ninfa Contigiani (Pd) critica gli aumenti alle indennità di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale entrati a regime dallo scorso anno, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio nazionale. Contigiani, infatti, ribadisce che questi aumenti potevano essere rifiutati o comunque restituiti. "Aumenta sostanziosamente il costo di questa giunta per i cittadini. Le indennità volano mensilmente: il sindaco passa a 6.580 euro, la vice a quasi 5mila euro, poco meno di 4mila euro gli altri assessori, sui 1.600 euro per il presidente del Consiglio – commenta –. Gli assessori in questa amministrazione sono stati aumentati da sette a otto, dunque il conto mensile porta a una spesa di circa 45mila euro. Certo, l’aumento è un adeguamento previsto dal governo con la legge di bilancio 2022, ma gli amministratori maceratesi attuali si sono accomodati perché va detto che l’aumento è progressivo dal 2022 al 2024 con i fondi statali, ma poi a regime, dal 2024 chi sa come andrà? Toccherà ai maceratesi pagare? Non è vero, peraltro, come hanno già cercato di dire che non si poteva rifiutare l’aumento perché in altre città (in Campania, come in Liguria) in passato lo hanno rifiutato o comunque restituito e la Corte dei conti ha sancito che il titolare della funzione può rinunciare". Contigiani (nella foto) ricorda come "l’amministrazione Carancini non solo aveva le indennità sotto il massimo e un assessore in meno, ma se le è abbassate per due volte".