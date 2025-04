Per il secondo anno consecutivo, l’istituto di istruzione superiore Filelfo di Tolentino apre le porte all’indirizzo musicale, offrendo agli studenti la possibilità di coltivare la loro passione per la musica. Pianoforte, canto, chitarra, percussioni, flauto, tromba, violino e violoncello sono le otto classi di strumento attivate per l’anno scolastico 2025-26.

Il liceo musicale di Tolentino offre un percorso formativo completo che dà l’opportunità di approfondire lo studio della musica senza rinunciare alla solida preparazione culturale dello studio liceale. Gli studenti iscritti infatti, oltre alle discipline comuni ad altri licei (Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera, Storia e geografia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze naturali, Storia dell’arte, Religione cattolica o Attività alternative, Scienze motorie e sportive), studiano materie di indirizzo musicale, di carattere teorico e pratico, come Laboratorio di Musica d’insieme, Storia della Musica, Tecnologie Musicali, Teoria Analisi e Composizione e due strumenti musicali.

Il Filelfo di Tolentino, sede del primo liceo coreutico delle Marche, attivo dal 2012, completa così con il Liceo musicale la propria offerta formativa in ambito artistico.

Antonio Spaziano, segretario generale della Uil Scuola Rua Marche, ha salutato con soddisfazione la riconferma dell’indirizzo musicale al Filelfo di Tolentino assieme all’avvio che ci sarà per il primo anno a Fermo.