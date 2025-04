Indocina, le foto di Ulissi in mostra

Appuntamento con l’Indocina a San Severino. Oggi alle 17 al teatro Italia, Ino Ulissi presenta il libro "Indocina: Thai, Laos e Cambogia. Immagini di un mondo lontano attraversato in sella ad una moto". Interverranno l’assessore alla cultura e vice sindaco di San Severino, Vanna Bianconi, l’archeologo Enzo Catani e l’avvocato Paolo Pinti. La serata si concluderà con un aperitivo. Per info e prenotazioni contattare il numero 0733.641313.

Il settempedano Ino Ulissi è un motociclista e scrittore noto per i suoi viaggi in tutto il mondo. Ha pubblicato diversi libri. Nel 2009, Ulissi ha guidato la sua moto dalla Cina alla Mongolia, mentre nel 2012 ha guidato la sua moto attraverso il Caucaso, in Georgia e Armenia, documentando tutto nel suo libro "Caucaso". Appassionato di fotografia spesso pubblica le sue stesse foto nei libri di cui è autore.