Indovina il terno al lotto, signora vince 20mila euro

Comincia bene l’ anno per quella fortunata signora che, l’altro ieri, nella tabaccheria Giannini di via Carducci, ha deciso di fare una giocata al lotto. Ha scelto la ruota di Milano e puntato cinque euro sui radicali 1 e 11, aggiungendo il 23 che per la cabala è il numero della fortuna. Ha quindi azzeccato in pieno un terno secco e s’è portata a casa la bella cifra di 20 mila e 700 euro. La signora è cliente della tabaccheria ma, a quanto pare, non è una giocatrice abituale del lotto. Le è andata bene, e quindi, probabilmente, ritenterà ancora la fortuna. Con cautela, naturalmente, come sembra abbia sempre fatto, una cautela che può comunque diventare redditizia.

Nella stessa tabaccheria Giannini, qualche settimana addietro, la fortuna, invece, ha arriso ad un altro scommettitore civitanovese che ha scelto di fare una puntata al 10 e lotto, intascando 5 mila euro. Non ha risolto tutti i problemi della vita, ma è sempre meglio che niente…. E alla tabaccheria continuano ad essere felici di portare fortuna ai loro clienti.