Inedita battaglia navale Undici studenti in finale

Undici studenti delle classi quinte dell’indirizzo Sia dell’Ite "Gentili" hanno partecipato alla gara finale del progetto "Continuità di Informatica - [email protected]" all’’Università di Camerino alla presenza della prorettrice Barbara Re e del responsabile per i corsi di Informatica, Michele Loreti. I giovani sono stati accompagnati dai docenti di informatica dell’Ite, Barbara Salomoni e Pietro Prosperi. La gara finale che si è tenuta martedì 6 giugno è stata l’epilogo del percorso iniziato a febbraio che ha coinvolto tutti gli studenti delle quinte dell’indirizzo Sia ed in cui si sono confrontati in una coinvolgente e inedita "battaglia navale". Al primo posto si è classificato Lorenzo Peppoloni della classe 5F, seguito sul secondo gradino del podio da Lorenzo Bottoni della 5S e sul terzo da Marco Andreozzi della 5E. Davvero una bella esperienza per gli studenti.