Inedita caccia al tesoro con il segnale gps

Domani, nel cuore di Tolentino, va in scena la Caccia al tesoro del Grinch, promossa da Geocaching Tolentino, Comune e commercianti del centro storico. Si tratta di una caccia al tesoro realizzata attraverso segnale gps che permetterà di scoprire i luoghi e i monumenti più mozzafiato della città; si svolgerà dalle 16.30 alle 20. Il ritrovo è alle 16 in piazza della Libertà. L’invito è evitare i mezzi inquinanti (come auto e moto) e spostarsi a piedi o in bici. Possono partecipare le prime otto squadre iscritte (a geocachingtolentino@gmail.com) composte da un minimo di tre e un massimo di cinque partecipanti. La squadra vincitrice riceverà dei premi messi in palio dall’associazione dei commercianti del centro storico. L’iscrizione è gratuita. L’iniziativa è realizzata anche con la partecipazione di Visione Sibillina, Accademia Filelfica, Proloco 2.0, Fabrica City, Cisei-Il Mercato del Contadino, Dono dei Ceri, Acli Hub 62029, Tolentino Arte e Cultura, Zagreus, DiVento Festival, Legambiente Circolo Il Pettirosso. Ad ogni squadra sarà consegnato anche un "passaporto" che riepilogherà tutte le cache da trovare; per ogni cache sarà concesso un tempo massimo di 15 minuti per il ritrovamento. Una volta trovate tutte, si riceverà dalla giuria in piazza della Libertà l’indizio finale. Sempre domani, Girerà il Trenino Grinchmas; inoltre dalle 16.30, sotto la Galleria Europa, giochi per bambini e inaugurazione del presepe.