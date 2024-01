Infanzia e adolescenza. Altri percorsi di inclusione

Un investimento di 130mila euro di risorse ministeriali per promuovere percorsi di inclusione per i minori all’interno dei progetti socio-educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza. Questo l’obiettivo dell’assessorato ai Servizi sociali e i fondi andranno a implementare i progetti Pomeriggi in quartiere 7x7 (attività di aiuto compiti e ricreative), Estate in quartiere 7x7 (laboratori ludici, ricreativi, sportivi e musicali per i quali è prevista la partecipazione di un gruppo "tutor"), Tempi supplementari (promozione dello sport come sano stile di vita e strumento di crescita per uno sviluppo psico-fisico) e, infine, lo Sportello di ascolto per adolescenti. Quest’ultimo prevede un ambiente sicuro e confidenziale dove i partecipanti potranno esprimere le proprie preoccupazioni, condividere le esperienze e ricevere supporto adeguato da professionisti del settore, con l’obiettivo di favorire il benessere psicologico, sociale ed emotivo di giovani e adolescenti a rischio, promuovendo il loro sviluppo personale e sociale e favorendo processi di inclusione di minori stranieri non accompagnati, supportandoli anche emotivamente nel superare le difficoltà della separazione familiare. "Particolare attenzione viene rivolta a situazioni di fragilità personali, relazionali e di integrazione che necessariamente hanno bisogno di strumenti e percorsi di facilitazione, come a esempio i ragazzi che vivono al di fuori del contesto familiare, per scelta o per necessità, gli adolescenti che attraversano un momento di disorientamento, i minori stranieri non accompagnati che a seguito della separazione dal loro contesto di vita e di socialità si devono riadattare a un contesto di vita nuovo – ha commentato l’assessore Francesca D’Alessandro -. Una rete di percorsi educativi destinata a bambini e adolescenti passa attraverso percorsi di integrazione e socializzazione con il gruppo dei pari, di conoscenza del territorio e dei principi della convivenza comune. All’interno del progetto educativo che stiamo portando avanti abbiamo deciso di includere categorie fragili nell’ottica di una vera integrazione che è attenta anche alla trasversalità".