14 ago 2025
LORENA CELLINI
Infarto in spiaggia, salvato un uomo

Decisivo per il 63enne l’intervento dei bagnini della 539 Rescue, arrivati con il defibrillatore

I due guardaspiaggia e il bagnante autori del salvataggio

I due guardaspiaggia e il bagnante autori del salvataggio

Infarto sotto l’ombrellone, intervento di salvataggio sulla spiaggia nord di Civitanova e torna a battere il cuore di un 63enne che si è sentito male ieri pomeriggio, poco prima delle 14, mentre stava trascorrendo una giornata al mare presso lo chalet Dune. A notare che l’uomo non stava bene e a dare l’allarme è stato un bagnante, lo stesso che ha poi praticato il massaggio cardiaco appena prima che intervenissero i bagnini della cooperativa di salvataggio 539 Rescue. Sono accorsi in un attimo Martina Pancotto e Giorgio Ercolani, muniti del defibrillatore in dotazione all’equipaggiamento di sicurezza. L’uomo è stato defibrillato e poi aiutato con l’ossigeno; aveva già dato segni di ripresa all’arrivo dell’equipaggio del 118. Gli operatori sanitari hanno provveduto a stabilizzarlo e a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, e da li è stato successivamente trasferito al reparto di Cardiologia dell’ospedale di Macerata, dove è ricoverato. Una operazione di salvataggio avvenuta sotto gli occhi di tanti bagnanti che affollavano la spiaggia, e che ha dimostrato sinergia e collaborazione tra il primo intervento dei baywatch che vigilano sul litorale e quello delle squadre mediche. "L’uomo – racconta Ercolani – stava sotto l’ombrellone quando si è sentito male. La bagnina, Martina Pancotto, mi ha avvisato subito via radio del malore, e sono partito con il defibrillatore che teniamo nella postazione di primo soccorso, tra gli chalet G7 e Hosvi. Sono arrivato – continua – e abbiamo attivato il defibrillatore piazzando le placche. Un uomo stava intanto praticando il massaggio cardiaco, e nel frattempo ho fatto partire il defibrillatore: abbiano dato la prima scarica e dopo si sono susseguiti altri massaggi cardiaci. Intanto è arrivata anche la bombola di ossigeno, abbiamo fatto un ciclo di insufflazioni e siamo riusciti a farlo riprendere. E’ stato – conclude Ercolani – un intervento molto serio, perché l’uomo ha rischiato di perdere la vita. Avere il defibrillatore in spiaggia ha velocizzato i tempi, facendo sì che in una manciata di minuti potessimo riuscire a risolvere l’emergenza". La cooperativa 539 Rescue, per il progetto ‘Civitaniva Sicura’, ha messo a disposizione dieci defibrillatori per il litorale; tre sono dislocati su postazioni in spiaggia e i restanti sugli stabilimenti balneari.

Lorena Cellini

© Riproduzione riservata

