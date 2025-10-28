Inferno in autostrada. Assalto ai portavalori, esplosioni e sparatoria a colpi di kalashnikov

Spari ed esplosioni sull’autostrada A14 a Porto Recanati, dove un commando di banditi ha assaltato due furgoni portavalori. Tuttavia la rapina non è andata a buon fine e i malviventi sono dovuti scappare a mani vuote, nel caos più totale. Non solo: uno di loro è rimasto ferito a una gamba ed è stato portato in ospedale, mentre altri due sono stati acciuffati a Porto Potenza. È quanto successo ieri, verso le 18, lungo il tratto dell’autostrada che si trova all’altezza della zona industriale di Porto Recanati, sulla carreggiata in direzione sud. Stando a una prima ricostruzione, a entrare in azione sarebbe stata una banda armata di kalashnikov, composta da almeno otto persone.

I banditi – che secondo le prime ricostruzioni si erano mossi usando due furgoni e una Maserati – hanno messo nel mirino due furgoni portavalori della Mondialpol, che erano partiti da Jesi con destinazione Civitanova. I banditi hanno lasciato passare il furgone di scorta, che viaggiava vuoto, poi hanno sparso sull’asfalto i chiodi a tre punte, piazzato un’autocisterna di traverso hanno azionato gli esplosiviper bloccare il secondo portavalori, per poi sparare con armi da fuoco semiautomatiche. Fermato il mezzo, hanno posizionato del plastico nella parte posteriore e lo hanno fatto esplodere. Ma la cassaforte ha retto. Il colpo è così sfumato e i banditi sono scappati, ma uno di loro era ferito a una gamba. Per fortuna, non si sono registrati altri feriti tra i tanti automobilisti presenti e le cinque guardie giurate coinvolte nello scontro a fuoco. Appena lanciato l’allarme, la Questura di Macerata ha immediatamente attivato il piano antirapina, coinvolgendo tutte le forze di polizia per il rintraccio degli autori dell’assalto. Sul posto sono accorsi gli agenti del Commissariato e della questura, la Squadra mobile, la Scientifica e la Polstrada. Nella concitazione del momento un’automobilista anconetana di 45 anni, che seguiva il portavalori in autostrada, ha avuto un attacco di panico ed è stata soccorsa dal personale del 118. A indagare anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova, che hanno avviato le ricerche in zona Spinnaker a Porto Potenza, dove è stato trovato un furgone abbandonato davanti a una porticina dell’autostrada. E lì vicino in contrada Alvata, vicino al vivaio Green Garden, i militari dell’Arma hanno bloccato tre componenti della banda (tra cui il ferito, che nel frattempo era stato abbandonato dai compagni), tutti pugliesi, mentre stavano cercando di rubare un furgone. Il ferito è il 56enne Savino Constatino di Cerignola (Foggia): era stato colpito da un proiettile a una gamba ed è stato portato al pronto soccorso di Civitanova. Poi, viste le sue condizioni, è stato trasferito a Torrette. Mentre gli altri due sono stati portati in serata nella caserma di Porto Potenza, per tutti gli accertamenti del caso. Sul luogo dell’assalto anche i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme che avevano interessato cinque auto.

Vicino al luogo della rapina è stato rinvenuto un kalashnikov, usato dai malviventi. A dirigere le operazioni a Porto Potenza c’erano il capitano Angelo Chiantese, comandante della Compagnia di Civitanova, e il maresciallo capo Alessio Alberigo, comandante della stazione di Porto Potenza. Proprio dieci anni fa, e cioè il 30 settembre 2015, era avvenuto un precedente analogo: otto banditi a colpi di kalashnikov avevano assaltato due furgoni portavalori, sempre nel tratto dell’A14 tra Porto Recanati e Loreto, fuggendo con un bottino di 4,7 milioni. In seguito erano stati arrestati.