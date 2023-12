"Infezioni respiratorie, posti letto finiti a Pediatria"

"Rispetto all’anno scorso è arrivato un po’ in ritardo, ma questo non ne ha attenuato l’impatto. C’è un deciso aumento di tutte le patologie respiratorie e infettive, molti gli accessi in pronto soccorso, i posti letto sono tutti occupati". Martina Fornaro, direttrice dell’Unità operativa complessa di Pediatria dell’ospedale di Macerata, fotografa in questo modo gli effetti sui bambini del virus respiratorio sinciziale (Vrs, quello, appunto, arrivato in ritardo) e di quello dell’influenza, oltre a qualche caso di gastroenterite e malattia cronica. "Ormai da un paio di settimane – sottolinea – insieme alle mie collaboratrici e ai miei collaboratori, facciamo avanti e indietro tra il reparto e il pronto soccorso dove, quotidianamente, arrivano in media una ventina di bambini". Un flusso accentuato nei fine settimana: "Sabato scorso abbiamo visitato 25 bambini, domenica 30, lunedì 20", specifica la direttrice.

Per fortuna, nella stragrande maggioranza dei casi non emergono problemi particolari: una volta visitati e verificate con cura le loro condizioni, i bambini vengono dimessi e rimandati a casa, dove nell’arco di qualche giorno la malattia si autorisolve. Non sempre, però, le cose vanno in questo modo. In particolare, nei bambini colpiti dal virus sinciziale si può sviluppare la bronchiolite, un’infezione che colpisce l’apparato respiratorio inferiore e che può causare diverse difficoltà, specialmente in presenza anche di altre patologie. In questi casi, ma anche in altri legati all’influenza di stagione, si rende necessario il ricovero che dura – mediamente – un paio di giorni, quattro o cinque nei casi più seri. "Direi che siamo nell’ordine di duetre ricoveri al giorno – afferma la Fornaro –. Al momento abbiamo ricoverati bambini la cui età oscilla da un minimo di un anno e mezzo a un massimo di diecidodici anni". Oltre alla Pediatria è piena anche la Neonatologia, dove si trovano i nati prematuramente, uno dei quali, insieme alla mamma, è risultato positivo al Covid 19. "Chiedevamo già di indossare la mascherina in reparto, ora abbiamo deciso l’obbligo, anche perché c’è stato qualche caso di infezione tra il personale", evidenzia la Fornano. "Credo che aver eliminato l’uso di certi presidi, in particolare in certi ambienti e contesti – prosegue – sia stata una scelta poco ponderata, visto che i casi di Covid stanno esplodendo".

Una situazione difficile, dunque, ma che non impedisce di fornire un servizio di qualità. "Siamo in grado di erogare trattamenti specifici e terapie adeguate. Persistono carenze di organico, ma grazie all’impegno e all’abnegazione di tutti, medici, infermieri e operatori socio sanitari, riusciamo a garantire un’eccellente assistenza ai bambini e a supportare le famiglie. Mi preme ringraziare – conclude la Fornaro – le dottoresse Roberta Piccini, Luciana Taccari e Miriam Pambianchi, sempre in prima linea, e tre giovani medici quali Chiara Gianfelici, che è con noi da un anno, Giulia Marozzi, arrivata ad ottobre, e Stefano Forestieri, arrivato il primo dicembre, che hanno subito evidenziato grande professionalità e qualità umane. I tre quattropediatri inviati dalla cooperativa (necessari per garantire riposi e ferie) sono quasi sempre gli stessi e questo ha facilitato la loro integrazione nel gruppo".

