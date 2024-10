Infiltrazioni al Cecchetti, chiuso il cineteatro

Calcinacci sullo sport e calcinacci sulla cultura. Dopo la chiusura di un settore del Polisportivo comunale, seguita al crollo di alcune sezioni della tettoia in cemento della tribuna centrale, un’altra struttura comunale inibita all’accesso del pubblico.

Si tratta del cineteatro Cecchetti di viale Vittorio Veneto, adiacente la biblioteca Zavatti, che dall’altro pomeriggio non è accessibile.

‘Si comunica che le attività del cineteatro Cecchetti sono sospese fino a data da destinarsi a causa di problemi tecnici’ è scritto in un avviso affisso sulle porte di ingresso della struttura. Per colpa delle infiltrazioni di acqua conseguenti le forti piogge di qualche settimana fa, si sono verificati distacchi dal soffitto e siccome non è garantita la pubblica incolumità è scattata la chiusura.

L’Azienda Teatri ha emesso una nota per spiegare la situazone: "a seguito delle forti e straordinarie piogge che si sono abbattute nelle scorse settimane in città è stato chiesto all’Ufficio Tecnico Comunale di effettuare un sopralluogo al cine-teatro Cecchetti, per verificare lo stato di conservazione della struttura ai fini della sicurezza pubblica. Da tale sopralluogo è emerso che il soffitto dello stabile necessita di una ristrutturazione. I lavori, che partiranno quanto prima, dovrebbero durare presumibilmente circa un mese dall’avvio del cantiere".

Il provvedimento è in vigore da ieri e ha impattato sulle attività del cinema e non solo. D’accordo con il Comune e con i promotori degli eventi culturali, e fino alla riapertura della struttura una volta che verranno terminati i lavori, gli appuntamenti dei ‘Martedì dell’Arte’ saranno spostati nella sala consiliare, a Palazzo Sforza, o al teatro Rossini mentre le attività cinematografiche si terranno utilizzando esclusivamente il cinema Rossini.

l. c.