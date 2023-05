"Infiltrazioni al palazzetto dello sport, saremo risarciti dall’impresa"

"Al palasport ci sono state infiltrazioni perché i lavori non sono ancora terminati ma saremo risarciti". Risponde così l’assessore Sara Bianchi (nella foto) sul problema delle infiltrazioni d’acqua all’interno del palazzetto dello sport Ciarapica, di San Severino. I gruppi di minoranza avevano sollevato la questione, chiedendo anche chiarimenti in merito all’area camper retrostante la struttura sportiva e all’area che il Comune intende realizzare. Bianchi ha risposto, in Consiglio, ad una interrogazione sui lavori ai giardini pubblici Coletti. In merito al palasport, l’assessore ha voluto sottolineare che "per questa amministrazione il palasport è importante così come tutte le altre strutture del territorio. Abbiamo lavorato con costanza e convinzione, considerate le condizioni in cui versava quando ci siamo insediati, perché la struttura fosse adeguata. Le infiltrazioni che si sono verificate sono dovute al fatto che per l’intervento di efficientemente energetico in corso, che prevede ancheil rifacimento della copertura, è stata rimossa la guaina e poi si sarebbe dovuto stendere l’isolante e la nuova copertura. Purtroppo le condizioni meteo non hanno permesso di completare l’opera. Il Comune ha chiesto il risarcimento all’impresa ma comunque la struttura era e resta agibile tanto che le associazioni sportive non hanno mai interrotto la loro attività. In questi giorni – conclude – si prevede di completare il montaggio della sottostruttura e, a partire dalla prossima settimana, inizieremo con la posa della copertura. Potremo di conseguenza rendere l’area camper più accogliente una volta terminati i cantieri". In merito ai lavori ai giardini pubblici, ha spiegato che l’abbattimento del vecchio chiosco si è reso necessario perché i lavori di messa a norma avrebbero richiesto costi ingenti senza mi raggiungere l’efficienza funzionale che invece raggiungerebbe una nuova struttura. Inoltre "la sovrintendenza non ha ravvisato alcun pregio architettonico o vincolo storico del vecchio manufatto che non disponeva neppure di servizi igienici. Le essenze arboree abbattute poi, lo sono state o per motivi di sicurezza o perché ritenute malate a seguito di valutazioni tecniche specifiche non certo per fare spazio alla struttura. Anzi, il progetto vuole integrarsi perfettamente con l’esistente. Sulle tempistiche infine, ad oggi, l’amministrazione rispetterà i tempi fatti salvi eventuali imprevisti. Entro l’inizio del mese si potrà procedere a una consegna parziale al futuro gestore del bar allo scopo di consentirgli di eseguire i lavori di sua competenza".

Gaia Gennaretti