"Infiltrazioni?. I lavori fatti non c’entrano"

Piove dentro all’ex Park Sì, dove persiste il problema nonostante i recenti lavori sulla Terrazza dei popoli. "Abbiamo fatto un intervento – precisa l’assessore Andrea Marchiori – costato 450mila euro comprensivo anche della realizzazione della pista attorno ai giardini. Ci siamo posti l’obiettivo di sistemare i tanti punti critici determinati dalla pavimentazione rotta, dalle canaline dell’acqua ammalorate o inesistenti, stuccare la pavimentazione e passarci l’impermeabilizzante. Nel contempo abbiamo cercato di abbellire quel posto montando nuove ringhiere, togliendo il muro che nascondeva l’anfiteatro, rifare la scalinata". Ma resta il problema delle infiltrazioni. "Sarebbero stati necessari decisamente molti più soldi, perché si sarebbe dovuto smantellare tutto riportando la struttura all’origine e impermeabilizzare così ogni zona, poi rifare tutto sopra. Oltretutto alcuni punti non sono mai stati impermeabilizzati e nella costruzione originaria ci sono zone aperte da cui entra l’acqua. I recenti lavori hanno aggiustato determinate zone, ma l’acqua potrebbe infilarsi non dalla Terrazza dei popoli, ma, per esempio, dalle aiuole laterali, dalla strada e poi trovare una via d’uscita più lontana dal punto di ingresso". Ma come è possibile dire che l’acqua non si infiltri da dove sono stati eseguiti i lavori. "Sono state fatte le prove. Certe infiltrazioni non sono di adesso, ma ci sono da tempo. Abbiamo cercato di porre rimedio a una situazione, quella più manifesta, che riguardava il piano di calpestio della Terrazza dei popoli, ma anche altre parti meriterebbero interventi per i quali sono necessari molti più soldi. Questi portati a termine non hanno pesato sul bilancio. Quanto fatto è stato utile, magari poteva essere fatto dieci anni fa".