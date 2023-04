Infiltrazioni, interventi all’ex orfanotrofio

L’ex orfanotrofio di via Tambroni, a Tolentino, dove l’amministrazione vorrebbe trasferire le dieci classi del liceo classico, necessita di interventi di manutenzione ordinaria. Questi consistono nell’"impermeabilizzazione della copertura di porzione dell’immobile interessata da infiltrazioni d’acqua piovana, da ultimo rilevate, che devono essere necessariamente eliminate", si legge in determina. Il Comune intende provvedere con urgenza al risanamento della copertura e la perizia prevede una spesa complessiva, per la realizzazione dell’intervento, pari a 89.212,42 euro. La somma sarà finanziata completamente con fondi comunali. "Abbiamo deciso di apportare migliorie con soldi comunali, ricavati da risparmi ottimizzando i servizi – aveva spiegato il mese scorso il sindaco Mauro Sclavi –. L’obiettivo è avere una struttura, oltre che agibile e sicura, anche funzionale". Mentre sull’eventuale trasferimento delle dieci classi, aveva detto di decidere insieme Provincia e scuola il da farsi per il prossimo anno scolastico.