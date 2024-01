’Infiniti’ punta al David

Trepidante attesa a Recanati per conoscere i vincitori dell’edizione 2024 del concorso David di Donatello la cui premiazione ci sarà a maggio prossimo a Roma. Infatti, fra i finalisti c’è anche l’ultimo film prodotto da Michele Calì per A.C. Production, "Infiniti", le cui scene sono state girate in gran parte a Recanati, città natale di Giacomo Leopardi, e Grazzana, cittadina in provincia di Verona. Il film, presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia a settembre scorso, racconta la storia tormentata di Roberta (interpretata da Francesca Loy) e di Davide (Federico La Pera). Nella città di Leopardi fra i due nasce un idillio di amore. Quattro anni dopo, quando Roberta è diventata agente immobiliare e Davide sta cercando di affermarsi come pittore, a rompere l’equilibrio della coppia è una lettera di una certa Melania, ex collega universitaria di Roberta, che confessa alla ragazza di aver avuto con il compagno un fugace rapporto sessuale. Da quel momento inizia una storia fatta di tradimenti e di stati d’animo che coinvolgono lo spettatore con un finale a sorpresa che nessuno si aspetterebbe. Tra gli altri interpreti, nel film troviamo Gabriele Rossi, Francesco Moser e Michela Persico diretti da Cristian De Mattheis.