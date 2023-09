"Infinito Recanati: scopri i luoghi culturali di Recanati"

Un pacchetto unico a tariffa ribassata per visitare non solo le strutture del circuito museale di Recanati, ma anche l’emozionante mostra "Da Ulisse a Corto Maltese, viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt" e il percorso teatralizzato "Infinito Experience". La promozione è di "Infinito Recanati", della cooperativa Sistema Museo e varrà per ogni primo weekend di ogni inizio mese sino al 7 gennaio. Acquistando il biglietto unico del costo di 15 euro per gli adulti e gratuito fino a 13 anni, si potrà trascorrere un intero weekend a Recanati all’insegna dell’arte, della musica e del fumetto; tanti infatti i capolavori da ammirare, a partire dalle opere di Lorenzo Lotto custodite a Villa Colloredo Mels, tra le quali la celebre Annunciazione e il Polittico di San Domenico, passando dai cimeli di Giacomo Leopardi alle 60 tavole del grande fumettista Hugo Pratt sull’Odissea e Corto Maltese. Il pacchetto comprende anche la visita al suggestivo Museo dell’Emigrazione Marchigiana e alla Torre del Borgo, dalla cui sommità si può ammirare uno dei panorami più belli di tutte le Marche. Immancabile poi una visita al Museo della Musica, incentrato sull’esposizione degli strumenti musicali realizzati dal distretto recanatese, e a quello dedicato al grande tenore Beniamino Gigli allestito nella Sala dei Trenta del Teatro Persiani. Dall’Ufficio Informazioni Turistiche della città, infine, ogni sabato alle 12 si potrà partecipare al percorso teatralizzato "Infinito Experience": un’esperienza unica dove l’attore Paolo Magagnini che interpreta Giacomo Leopardi, accompagnerà i visitatori in un coinvolgente itinerario tra i luoghi leopardiani più rappresentativi di Recanati. Info e prenotazioni: 071.981471, [email protected], www.infinitorecanati.it. Il biglietto unico è prenotabile e acquistabile anche su www.myrecanati.it. Antonio Tubaldi