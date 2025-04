Infinito Vita, più iscritti. Vicinanza alle famiglie

Gremita la sala conferenze della Bcc di Recanati e Colmurano a Montecassiano, per l’assemblea annuale dei soci di Infinito Vita per l’approvazione del bilancio 2024. A dare il via ai lavori è stato il presidente di Infinito Vita, Gabriele Brandoni, il quale ha sottolineato la significativa crescita degli iscritti, che hanno raggiunto quota 2.506, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Questo importante traguardo è stato possibile grazie al supporto dei dipendenti di filiale e all’attivazione delle giornate di mutua Day nelle filiali della Bancpresidente Brandoni ha ribadito gli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla mutua, basati sul principio costituzionale di sussidiarietà.

Le attività sono rivolte ai soci e si concentrano su diversi ambiti di intervento: salute, famiglia, cultura e tempo libero.

Inoltre, è stato evidenziato il ruolo di Infinito Vita a livello nazionale, con oltre duecento strutture sanitarie e medici specialisti convenzionati, oltre a numerose collaborazioni con operatori commerciali locali, tra cui ristoranti, negozi, supermercati e agenzie di viaggio.

Durante l’assemblea sono intervenuti anche il presidente della Bcc di Recanati e Colmurano, Gerardo Pizzirusso, e il direttore generale, Davide Celani. Entrambi hanno sottolineato il forte impegno della banca a sostegno della Mutua Infinito Vita, sottolineando la piena coerenza dei valori della Mutua con quelli della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

La banca, infatti, supporta costantemente progetti e iniziative volti a migliorare il benessere delle famiglie e del territorio. Infinito Vita è un ente di natura associativa senza scopo di lucro, con la Bcc di Recanati e Colmurano come socio sostenitore. Offre ai propri associati prestazioni integrative sanitarie e assistenziali, nonché servizi di protezione sociale.

Tra i principali servizi offerti rientrano rimborsi per esami diagnostici, fisioterapia, visite medico-specialistiche e sportive, diarie da ricovero ospedaliero, consulenze mediche, sussidi per i nuovi nati, contributi per l’acquisto di libri scolastici, agevolazioni per attività sportive, scontistiche presso esercizi commerciali convenzionati e l’organizzazione di viaggi e iniziative culturali.