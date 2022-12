Influenza e Covid a Macerata, vacanze a letto. E manca l’ossigeno nelle farmacie

Influenza australiana, casi in calo in Emilia Romagna. Marche ancora oltre la media

Macerata, 27 dicembre 2022 – La stagione influenzale è esplosa in anticipo rispetto agli anni precedenti, sono infatti stati in tanti i maceratesi che hanno passato le festività a natalizie a letto. Un trend che nelle Marche risulta ancor più marcato rispetto al resto d’Italia, considerando i dati resi noti da "InfluNet", il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza, il quale ha collocato la nostra regione, tra le cinque nelle quali l’incidenza delle sindromi simil-influenzali ha superato la soglia di massima intensità assestandosi sui 21,87 casi ogni mille assistiti (la media nazionale è di 15,04).

"A differenza del passato, l’apice pandemico è stato anticipato di circa tre settimane – spiega Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici di Macerata – durante questo periodo abbiamo un miscelarsi di sintomatologie tra Covid e influenza, tant’è che in certi casi i sintomi sono sovrapponibili. I pazienti maggiormente a rischio sono i più fragili: diabetici, broncopneumopatici e immunodepressi ma anche persone anziane, in quanto possono incorrere in scompensi cardiaci, e una banale influenza può mutare in una forma importante – precisa –. Consiglio di indossare ancora le mascherine Ffp2, soprattutto in luoghi dove si verificano assembramenti. Circa due anni fa, quando tutti la indossavano, l’influenza era quasi misconosciuta, proprio per la prevenzione fatta".



Buone pratiche per allentare numeri di un’incidenza che inficia in eccesso ogni fascia d’età. "Oggi la sintomatologia da Covid, non è particolarmente pericolosa, e su ciò mi faccio due domande – afferma Mari –. Forse il virus sta esaurendo la propria veemenza? O è perché siamo vaccinati? Nessuno ci potrà mai dare una risposta, ma dico di continuare con la vaccinazione non solo contro il Coronavirus, con la quarta dose che ci mette a riparo dalle varianti Omicron ma anche con l’antinfluenzale, specialmente per i pazienti che soffrono di patologie e coloro che hanno superato i 65 anni – aggiunge – in modo che la campagna raggiuga intorno all’80% della popolazione. In molti tendono a distanziare la vaccinazione antinfluenzale da quella Covid, ma possono essere fatte contemporaneamente".



In tale quadro, un allarme è stato lanciato da Federfarma Marche che ha informato la Regione dei gravi problemi nell’approvvigionamento di ossigeno in bombole, per via dei disservizi dalla ditta "Vitalaire", incaricata alle forniture, tant’è in provincia di Macerata sono 50 le farmacie sprovviste da giorni. "Questa carenza non è più sostenibile – avverte il vicepresidente Marco Meconi –, l’unica fonte di approvvigionamento è la gara regionale con l’individuazione delle aziende che in conseguenza dell’aggiudicazione, dovrebbero rispettare i termini di consegna".

A fargli eco è Ida Kaczmarek presidente di Federfarma Macerata. "Alcune farmacie hanno dovuto indirizzare i pazienti presso gli ospedali di zona – illustra – nella speranza di poter ricaricare le bombole vuote in loro possesso". L’appello di Federfarma Marche è che "la Regione si impegni per il rispetto delle forniture ed ottenga anche che le bombole vuote in giacenza nelle farmacie vengano ritirate dall’azienda". Nelle prossime ore Federfarma Marche informerà i carabinieri del Nas per la tutela dei pazienti e, in conseguenza, anche delle farmacie.