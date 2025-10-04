Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Macerata
CronacaInfluenza e Covid, via ai vaccini. Oggi il convegno
4 ott 2025
SEBASTIANO VEROLI
Cronaca
Influenza e Covid, via ai vaccini. Oggi il convegno

Si parlerà di vaccini, dalla teoria alla pratica, nel convegno, organizzato da Franca Laici (foto), direttrice dell’Unità Operativa di Igiene...

Si parlerà di vaccini, dalla teoria alla pratica, nel convegno, organizzato da Franca Laici (foto), direttrice dell’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ast di Macerata, in programma oggi dalle 8.30 nella biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. "I vaccini – evidenzia la Laici – sono uno strumento di cruciale importanza nella prevenzione e nel contrasto di alcune malattie infettive in special modo per le persone fragili che sono maggiormente a rischio di contrarle con conseguenze potenzialmente gravi o fatali". Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2023-2025 tra i propri obiettivi ha proprio quello di "promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazione ad alto rischio per patologia, favorendo un approccio centrato sulle esigenze del cittadino/paziente". L’incontro si svolge alla vigilia dell’avvio della campagna vaccinale, che nelle Marche inizia mercoledì prossimo, 8 ottobre. Anche quest’anno sarà possibile la co-somministrazione gratuita di vaccino anti-influenzale e anti-Covid-19 aggiornato alle ultime varianti. Gli adulti possono vaccinarsi negli ambulatori dei medici di medicina generale, negli ambulatori vaccinali dell’Ast su appuntamento o tramite prenotazione Cup e nelle farmacie aderenti alla campagna. I bambini possono invece rivolgersi ai Pediatri di libera scelta e ai Servizi vaccinali dell’Ast con le stesse modalità degli adulti (ma non nelle Farmacie). La vaccinazione per ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani sarà organizzata dai Distretti, in collaborazione con i medici di base. Operatori sanitari dei presidi ospedalieri, pazienti fragili, ospedalizzati o seguiti dalle strutture sanitarie per condizioni particolari (ad esempio diabetici, nefropatici, etc) potranno essere presi in carico nei punti vaccinali ospedalieri.

