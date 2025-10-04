Influenza e Covid, via ai vaccini. Oggi il convegno

Si parlerà di vaccini, dalla teoria alla pratica, nel convegno, organizzato da Franca Laici (foto), direttrice dell’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ast di Macerata, in programma oggi dalle 8.30 nella biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. "I vaccini – evidenzia la Laici – sono uno strumento di cruciale importanza nella prevenzione e nel contrasto di alcune malattie infettive in special modo per le persone fragili che sono maggiormente a rischio di contrarle con conseguenze potenzialmente gravi o fatali". Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2023-2025 tra i propri obiettivi ha proprio quello di "promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazione ad alto rischio per patologia, favorendo un approccio centrato sulle esigenze del cittadino/paziente". L’incontro si svolge alla vigilia dell’avvio della campagna vaccinale, che nelle Marche inizia mercoledì prossimo, 8 ottobre. Anche quest’anno sarà possibile la co-somministrazione gratuita di vaccino anti-influenzale e anti-Covid-19 aggiornato alle ultime varianti. Gli adulti possono vaccinarsi negli ambulatori dei medici di medicina generale, negli ambulatori vaccinali dell’Ast su appuntamento o tramite prenotazione Cup e nelle farmacie aderenti alla campagna. I bambini possono invece rivolgersi ai Pediatri di libera scelta e ai Servizi vaccinali dell’Ast con le stesse modalità degli adulti (ma non nelle Farmacie). La vaccinazione per ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani sarà organizzata dai Distretti, in collaborazione con i medici di base. Operatori sanitari dei presidi ospedalieri, pazienti fragili, ospedalizzati o seguiti dalle strutture sanitarie per condizioni particolari (ad esempio diabetici, nefropatici, etc) potranno essere presi in carico nei punti vaccinali ospedalieri.