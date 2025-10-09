Influenza, l’ora dei vaccini. Obiettivo 75% tra gli anziani: "Ma c’è stata una frenata"

È iniziata ieri la campagna di vaccinazione anti-influenzale e anti-Covid 2025-2026. E mentre la richiesta per il secondo vaccino è ormai "sopita", come dice il presidente dell’Ordine dei medici di Macerata, Romano Mari ("Non c’è una particolare epidemia"), quella per il primo sembra mantenere i numeri degli anni passati (ma l’obiettivo della Regione è aumentare la copertura). "È stata anticipata la vaccinazione anti-influenzale – prosegue il dottor Mari –, perché il picco dovrebbe partire a inizio novembre per poi esplodere durante le festività natalizie, a cavallo con il nuovo anno; si tratta di una malattia infettiva e contagiosa, che riacutizza con gli assembramenti. Quindi è bene proteggersi e la sensibilizzazione è già iniziata. In questo periodo girano rhinovirus, adenovirus e faringiti, parenti stretti dell’influenza".

Il presidente dell’Ordine sottolinea che quest’ultima può portare gravi complicanze. "È un problema di salute pubblica con ripercussioni a livello economico e sociale – continua –. La nostra popolazione è sempre più anziana e, nelle persone di una certa età, l’influenza può determinare l’aggravamento di alcuni condizioni, come ad esempio un’infezione batterica delle vie aeree. Aumenta dell’8% il rischio di ictus, del 23% la perdita di autosufficienza, del 78% il rischio di crisi ipoglicemiche gravi per i diabetici, del 10% quello di infarto per chi soffre di malattie cardiovascolari. Non dobbiamo sottovalutare poi l’alto rischio di ospedalizzazione. La strategia vaccinale deve basarsi su fattori come età, immunosenescenza (il processo di invecchiamento dell’apparato immunitario), più pronunciata nella fascia 65-70 anni, comorbidità (come tumori), su gravidanze e soggiorno in rsa per gli anziani. I medici di medicina generale conoscono bene i loro pazienti e sanno indirizzarli caso per caso". Mari passa quindi all’obiettivo minimo di copertura: il 75% della popolazione anziana. "La regione l’anno scorso si è fermata al 56%, quindi la copertura è molto bassa – aggiunge –. C’è stato un grosso impulso a vaccinarsi sotto Covid, poi un arresto. Personale sanitario e politici devono dare l’esempio. Non ci sono difficoltà nell’approvvigionamento dei vaccini". L’anti-influenzale è raccomandato e offerto gratuitamente per soggetti di età pari o superiore a 60 anni. "La nostra provincia registra una delle percentuali più basse per vaccinazione anti-influenzale – afferma il dottor Andrea Mosca, coordinatore dell’equipe territoriale di Tolentino –. Quest’anno la Regione ha chiesto di arrivare almeno al 70-75%. Il vaccino viene raccomandato a tutti per aumentare la copertura e l’immunizzazione". Affinché l’influenza giri meno. "Il vaccino anti-Covid è richiesto da poche persone – dice – anche perché c’è ancora una buona copertura su questo fronte. Inoltre preferiamo mandare chi vuole farlo all’ufficio vaccinale, perché una boccetta contiene sei dosi che vanno fatte entro otto ore, una volta aperta. Per noi medici di famiglia è più complicato organizzarsi con sei persone lo stesso giorno". Anche il dottor Tommaso Claudio Corvatta di Civitanova conferma il calo di vaccinazioni Covid ("i casi registrati di recente sono stati lievi", specifica), ma fa una raccomandazione: "Invito le persone che hanno malattie e comobordità a vaccinarsi anche per il Covid, sarà il medico di base a consigliare cosa è meglio fare". Corvatta conferma che è stata inviata la quantità di dosi richiesta, per cui non ci sono carenze. Infine evidenzia che si sta accendendo l’interesse anche per i vaccini contro l’herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio) e lo pneumococco, che possono essere richiesti durante tutto l’anno, senza stagionalità.