Influenza, via alle vaccinazioni: quando parte la campagna a Macerata

Macerata, 26 settembre 2025 – Dal 15 ottobre prenderà il via la campagna di vaccinazione contro la cosiddetta influenza di stagione che, puntuale, ci raggiunge ogni autunno-inverno. Gli adulti possono vaccinarsi negli ambulatori dei medici di medicina generale, nei Servizi vaccinali della Ast, tramite prenotazione e nelle farmacie aderenti alla campagna. Per i bambini, invece, ci si può rivolgere ai pediatri di libera scelta e ai Servizi vaccinali delle Ast con le stesse modalità di prenotazione degli adulti. Si tratta di un appuntamento importante che interessa soprattutto gli over 60, ma che in tanti – troppi – ancora disertano tanto che nelle Marche la copertura vaccinale si attesta attorno al 52%. Non solo perché, come dicono i dati degli ultimi anni, nella nostra provincia l’influenza colpisce mediamente il 10% del totale dei residenti (circa 30mila persone), ma anche perché tra questi, non poche sono le persone fragili per età o per motivi di salute e, quindi, a forte rischio, visto che questa malattia che può portare anche a gravi complicanze, che in taluni casi possono essere letali. Una questione, dunque, da non sottovalutare, come evidenzia Giulio Casciotti, presidente di Federfarma Macerata, che riafferma l’impegno delle farmacie della provincia per sostenere le campagne vaccinali. In sintonia con l’appello lanciato nelle scorse settimane dal presidente di Federfarma Marche Meconi, che ha invitato tutti i titolari delle farmacie a stimolare la cultura dell’immunizzazione, Casciotti sottolinea che “è necessario vaccinarsi”. Casciotti indirizza ai cittadini, giovani e meno giovani, il pensiero della categoria per dire che la conoscenza sugli effetti positivi dei vaccini va approfondita a tutte le età. È convinto nel sostenere che “il vaccino per il papilloma virus è riservato espressamente ai giovani mentre agli over 65 si raccomanda l’antinfluenzale”, che sarà attiva dal prossimo 15 ottobre fino al 30 gennaio e che coinvolgerà oltre ai medici di base, in prima linea, anche i servizi vaccinale dell’Ast e ben 60 farmacie della provincia di Macerata. Casciotti spiega come l’impegno delle farmacie di questa provincia sia quello di informare i cittadini attivando una importante sensibilizzazione sui benefici dei vaccini per la salute, in primis per i più giovani cui è destinato il vaccino anti papilloma virus. E sostiene con determinazione la necessità di “valorizzare la presenza delle farmacie attive con la sperimentazione della farmacia dei servizi, (in questa provincia sono 66 su un totale di 91)”, riconfermando la volontà di affiancare i cittadini in un qualificato percorso di salute.