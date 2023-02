Info point bike alla chiesa di San Claudio

Già avviata la costruzione della nuova infrastruttura turistica alle spalle della chiesa romanica di San Claudio. Si tratta di un "Info Point Bike", dislocato nella zona nord dell’anello stradale che aggira la millenaria chiesa, delimitando la zona pedonale di rispetto. Monumento nazionale che è un gioiello architettonico unico, con le due torri cilindriche in stile ravennate, che figura in tutte le guide e le collane di storia dell’arte italiana. Si tratta del progetto denominato "La bellezza in bicicletta", una compatibile struttura inserita nel verde circostante – di fronte alla scuola – che risulterà alquanto utile per le informazioni turistiche e le attività ricreative. Il luogo è già molto gettonato, per l’amenità del paesaggio, da podisti ed amanti delle due ruote, che da una parte possono raggiungere Morrovalle e dall’altra Macerata e Corridonia. La giunta comunale aveva deliberato tale intervento alla fine del 2021. La struttura turistica al servizio del cicloturismo costerà esattamente euro 49.878,59, compresi gli oneri di sicurezza. Questa, infatti, è la base d’appalto. La progettazione è stata effettuata dall’architetto Raffaella Serrangeli, mentre la progettazione strutturale è dell’ingegner Alberto Salciccia. La piattaforma in cemento è già stata realizzata, in poco tempo l’Info point sarà operativo.

Ennio Ercoli