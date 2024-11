Informadonna, consulenza e ascolto gratuiti

Sportello Informadonna di Civitanova, rinnovata la convenzione tra il Comune che lo ospita e l’associazione Praxis di Macerata che lo gestisce da più di dieci anni, e che lo farà per altri tre. A Palazzo Sforza ieri è stata ufficializzata la firma, alla vigilia della Giornata internazionale per la lotta alla violenza contro il donne che ricorre il 25 novembre.

Circa 150 le donne che ogni anno si rivolgono allo sportello e il 30 per centp finisce per manifestare agli operatori anche problemi di soprusi in famiglia, fisici o psicologici. Non sono solo straniere e, soprattutto, hanno in media una buona formazione di base, alta scolarizzazione e buone condizioni economiche e sociali. Lo sportello fornisce assistenza legale gratuita in tutti gli ambiti potenzialmente critici della vita della donna, dalle difficoltà occupazionali alle difficoltà di gestione familiare fino al supporto nei casi di violenza, gestiti grazie alla consulenza psicologica gratuita prestata dalla dottoressa Valeria Grassetti. Opportunità e numeri di cui si è parlato ieri, presenti Eleonora Tizzi, responsabile della Praxis, Marco Cecconi presidente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati, con i componenti del Cpo Elena Ardito, Paola Formica e Letizia Murri, e l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi che ha sottolineato come "la collaborazione di rete che si rinnova è importante e offrirà una pluralità di possibilità a tutte le persone che usufruiranno dei servizi dello sportello".

L’avvocato Cecconi ha sottolineato come "il servizio agisca per rimuovere ogni ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza in tutte le situazioni in cui vi è una qualsiasi forma squilibrio, fragilità o vulnerabilità". Il Comitato pari opportunità si mette anche a disposizione come tramite con l’Ordine degli avvocati di Macerata e i legali che desiderano offrire alla collettività la propria esperienza professionale, a titolo gratuito e in completo anonimato.

Lo sportello è aperto il primo giovedì del mese dalle 15 alle 17 e l’ultimo mercoledì del mese dalle 9 alle 11. Un avvocato sarà presente per offrire una prima consulenza legale gratuita in materie relative alle pari opportunità e quindi penale, civile, di famiglia, dei soggetti fragili e anche tributaria. La mail per chiedere un appuntamento è Informadonna@comune.civitanova.mc.it. È possibile anche chiamare al numero 0733.822203 il lunedì dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 9 alle 11, giovedì dalle 15 alle 17.

Lorena Cellini