Informato il prefetto: "Se perdura, procederò secondo legge"

Il prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, è stata informata dal sindaco Ciarapica prima del consiglio comunale che la coalizione da lui guidata non aveva i numeri per approvare il bilancio consuntivo. Le ha spiegato che, a causa di un lutto che aveva colpito la famiglia di un consigliere comunale, non poteva garantire il numero legale in aula. "Cosa succede con il Comune ancora senza bilancio consuntivo? Intanto – spiega il prefetto Fusiello – dico che si cerca sempre di rispettare la volontà popolare, ma se perdura questa situazione procederò secondo legge". Dal palazzo del Governo di Macerata non partirà per ora una diffida verso Palazzo Sforza che, nel frattempo, ha convocato per il 4 giugno il summit dei capigruppo e il per il 7 giugno il prossimo consiglio comunale (alle 16). Se anche in quella data l’amministrazione dovesse fallire l’approvazione dei conti 2024, al prefetto non resterà che avviare le procedure di scioglimento del consiglio.

Per legge, il consuntivo va approvato entro il 30 aprile, con la concessione di una proroga di trenta giorni nei casi come quello regisrato a Civitanova. Anche questa proroga però è scaduta. L’approvazione del bilancio è fallita il 22 e il 29 maggio, sempre per mancanza del numero legale. Il 7 giugno ci sarà la terza e ultima chance per evitare il commissariamento.

l. c.