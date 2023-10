Informazione e prevenzione a Castelraimondo: Lezioni con la Protezione Civile

Anche Castelraimondo protagonista della campagna nazionale di informazione e prevenzione ’Io Non Rischio’. Il gruppo comunale di Protezione Civile di Castelraimondo ha aderito con una serie di iniziative informative e attività in piazza Dante. L’evento ha riscontrato un grande successo con la partecipazione di cittadini di tutte le età, incuriositi dal fondamentale ruolo della Protezione Civile soprattutto nei contesti emergenziali. "Un grande ringraziamento ai volontari del gruppo di Castelraimondo che si sono formati nell’arco degli ultimi mesi per illustrare questa iniziativa – spiega il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile, Roberto Pupilli – è sempre importante fare prevenzione e informare i cittadini sulle attività dei nostri volontari". Soddisfazione anche per il sindaco Patrizio Leonelli, in piazza per un saluto insieme con gli assessori Bisbocci e Torregiani e al presidente del consiglio comunale Bonifazi.