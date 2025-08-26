Infortuni e morti sul lavoro. Aumento di casi in provincia

In provincia di Macerata nel primo semestre di quest’anno gli infortuni sul lavoro sono stati 1799. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 1722. Il trend nelle Marche è in crescita. La Cisl avverte: "I dati Inail sono preoccupanti. Nelle Marche le denunce sono state 8473 rispetto alle 8375 del primo semestre 2024, +1,42%. In aumento anche le morti sul lavoro con dieci incidenti mortali rispetto ai sette del primo semestre 2024, di cui otto avvenuti all’interno dei luoghi di lavoro. Il dato è in controtendenza con quello nazionale in cui si registra, nello stesso periodo, una lieve diminuzione della denuncia degli infortuni ed un contestuale forte incremento dei decessi in itinere".

Sono in aumento in tutta la regione, eccetto che nella provincia di Fermo in conseguenza della cassa integrazione del settore moda e calzature, gli infortuni rispetto ai dati del primo semestre 2024: Ancona ne registra 2878 rispetto 2847, Ascoli 1066 rispetto 1063, Pesaro Urbino 2056 rispetto a 2024. Le denunce di infortunio in itinere passano a 1261 casi con un incremento dell’1.9%. L’analisi di genere evidenzia che il 64% degli infortuni riguarda gli uomini ma sono in preoccupante incremento gli infortuni alle donne, ben 3018 rispetto ai 2916 del primo semestre dello scorso anno. In aumento gli incidenti sul lavoro nella fascia under 30, +3,7%, e soprattutto nella fascia tra i 60 ed i 69 anni, con +18.3%, a conferma che l’allungamento dell’età lavorativa deve essere accompagnata da apposite politiche di prevenzione.

Il comparto industriale rimane il più colpito ma è il settore sanitario a mostrare l’incremento più marcato, con un +20,7%, a dimostrazione del forte stress presente tra i professionisti della sanità, seguito dalle costruzioni, con un +10.4%. In diminuzione le denunce per tumori che passano da 37 a 25. Per la Cisl Marche i dati impongono "scelte in grado di indicare una prospettiva, uscendo dalle mere analisi legate all’emergenza"."Servono prevenzione, conoscenza e formazione – spiega Luca Talevi (nella foto) per la Cisl –, si deve avviare un ‘cantiere partecipativo’ entro cui costruire, all’interno dei luoghi di lavoro privati e pubblici, accordi su qualità del lavoro, nuove tutele e formazione, su cui bisogna investire anche nelle scuole".