Infortuni in crescita del 9,62% nel Maceratese

Il 2025 è iniziato male. A gennaio, nelle Marche le denunce per infortuni sul lavoro sono state 1.174, 46 in più rispetto allo stesso mese del 2024, una crescita del 4,08%, tanto più preoccupante se si considera che a livello nazionale le denunce sono diminuite dello 0,87%. È quanto rileva la Cisl, che invita a mantenere alta l’attenzione. "A fronte di un importante calo degli infortuni nel settore agricoltura – sottolinea il sindacato – si registra un incremento di oltre il 7% sia nel settore industria e servizi sia nel settore pubblico".

In questo contesto, c’è un significativo incremento degli infortuni in occasione di lavoro (dai 981 del gennaio 2024 ai 1047 del gennaio 2025), mentre calano di quasi 14 punti percentuali gli infortuni in itinere (da 147 a 127). "La provincia che registra un fortissimo incremento di infortuni, +36,99%, è Fermo, seguita da Macerata +9,61%".

In calo, invece, le denunce di malattia professionale (dalle 588 del gennaio 2024 alle 574 del gennaio 2025), -2,38%, in un contesto nazionale di incremento di quasi sei punti. Il calo riguarda soprattutto le province di Ancona -22,82% e Macerata -9,73% mentre risultano in crescita nelle province di Pesaro (+19%), Ascoli (+11,11) e Fermo (+10.77%).