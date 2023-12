Infortuni, Marche in zona arancione: "Una media di due all’ora ogni giorno"

"L’Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering, che analizza i dati ufficiali Inail, mette le Marche in zona arancione, con un’incidenza di infortuni mortali superiore al valore medio nazionale. Sono state 12.482 le denunce di infortunio nelle Marche da gennaio a settembre, in calo rispetto al 2022, ma un numero comunque inaccettabile. Una media di quasi due all’ora ogni giorno". E’ quanto rilevato i recente dalla segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli. Se si pensa che a fine luglio erano 9.948, significa che in due mesi c’è stato un incremento di 2.534 infortuni: siamo su una media di 1.386 al mese. Il calo, peraltro, secondo la Cgil è stato determinato dal venir meno degli "infortuni Covid". Nel Maceratese siamo sempre attorno ad oltre 300 denunce al mese e i due soli incidenti registrati fino a fine luglio, con quelli delle ultime settimane, sono già saliti a cinque: non ancora gli otto del 2022, ma la "piega" di quest’ultimo periodo certamente preoccupa.

E che la situazione sia oggettivamente difficile lo dimostra il fatto che secondo l’indagine sulla qualità della vita del Sole 24ore, la nostra provincia occupa l’ottavo peggior posto in Italia per omicidi colposi dovuti a infortuni sul lavoro. Tra il 2107 e il 2022, in sei anni, in provincia di Macerata i morti sul lavoro sono stati 53, una media di nove all’anno.

Nelle Marche negli ultimi dieci anni i morti sul lavoro sono stati 376. E ci sono aspetti che dovrebbero indurre a qualche riflessione. "La maggior parte degli infortuni – ha sottolineato la Mazzucchelli – riguarda i giovani, e questo può essere da una parte spiegato da una minore esperienza lavorativa, da un’altra da una maggior precarietà dei contratti e da una mancata formazione". E c’è un altro problema. Il personale deputato ai controlli è del tutto al di sotto delle necessità: in tutta la regione si contano appena 50 tecnici della prevenzione.

f. v.