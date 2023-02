Infortuni sul lavoro, aumento da record nel Maceratese

Nel 2022 nelle Marche sono stati denunciati 18.776 infortuni sul lavoro, 2.470 in più rispetto al 2021 (+ 15,1%). In quest’ambito il dato peggiore è quello della provincia di Macerata dove sono passati da 3.212 a 3.995, 783 in più, una crescita del 24,4%, la più alta delle Marche. Seguono le province di Fermo (+17,4%), Ascoli (+14,9%), Ancona (+12,9%) e Pesaro (+10,2%). In aumento anche gli infortuni mortali, da 32 a 36, 8 dei quali in provincia di Macerata. Un numero inferiore rispetto al 2021, ma che aggiunto a quello dei cinque anni precedenti, dà una cifra da brivido: tra il 2017 e il 2022, in sei anni, nel maceratese i morti sul lavoro sono stati 53, 9 all’anno. È questo il quadro, preoccupante, che emerge dai dati annuali diffusi dall’Inail e elaborati dall’Ires Cgil Marche. La crescita complessiva registrata nella regione è dovuta al significativo aumento degli infortuni in occasione di lavoro, che crescono del 16,5% (2.298 denunce in più), mentre gli infortuni in itinere (durante il viaggio) sono aumentati solo del 7,3%. La crescita riguarda tutti i settori: industria e servizi segnano un + 12,8% (1.738 infortuni in più), nel pubblico l’incremento è stato del 37,3% (669 infortuni in più), mentre nel settore agricolo si è fermato al 7,1%. Per quanto riguarda quelli accaduti sul luogo di lavoro, il settore in cui gli infortuni sono maggiormente cresciuti è quello del trasporto e magazzinaggio, con un aumento di 953 unità (+134%); nel settore delle costruzioni si registra un significativo + 29,1%; nella sanità e assistenza sociale la crescita è del 69,7%, mentre nelle attività manifatturiere c’è un + 12,4%. "L’incremento maggiore – sottolinea la Cgil – riguarda lavoratori under 20 (+40,9%), cioè la fascia d’età maggiormente soggetta a forme contrattuali precarie. E questo impone una riflessione sul ruolo della formazione e sul rapporto tra scuola e lavoro". Le donne risultano essere più penalizzate rispetto agli uomini: l’aumento delle denunce di infortunio per le donne è stato del 24,5%, mentre quelle riferite agli uomini state il 9,8% in più. Nelle Marche, negli ultimi 10 anni, sono stati denunciati 208mila infortuni sul lavoro di cui 397 mortali. "I dati, allarmanti e inaccettabili – sottolinea Loredana Longhin, segretaria Cgil Marche –, mettono in luce problemi gravi e strutturali. La destrutturazione del mercato del lavoro genera distorsioni che hanno come unico effetto peggiorare la condizione di lavoro. È una strage che va fermata".

Franco Veroli