Infortuni sul lavoro, due in ospedale

Due infortuni sul lavoro si sono registrati ieri mattina in provincia, uno a Recanati e l’altro a Matelica. Il primo è accaduto alle 11.30 a Recanati, nel cantiere edile dove è in costruzione la scuola elementare. L’operaio, un 58enne di origini algerine residente a Caserta, stava montando un pavimento al piano terra quando – per cause ancora da chiarire – ha perso l’equilibrio ed è scivolato, battendo il costato e la spalla destra. I colleghi che erano nel cantiere lo hanno subito portato al punto di primo intervento a Recanati, e da qui poi è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Civitanova. Nel reparto di ortopedia, sono stati diagnosticati un politrauma e la lussazione della spalla. Poco dopo, a mezzogiorno, da Matelica è arrivato l’allarme per il secondo infortunio. In località Collepere, un allevatore 59enne del posto è caduto a terra. Al momento dell’incidente l’uomo era solo, ma quando il figlio lo ha raggiunto e trovato ha chiamato i soccorsi. Il personale del 118 lo ha portato immediatamente all’ospedale di Camerino, in codice rosso. L’allevatore ha riportato un trauma cranico lacero-contusivo, e in un primo momento aveva anche perso conoscenza. Ancora non si conosce la dinamica dell’infortunio. Sia a Recanati che a Matelica sono stati chiamati gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast di Macerata, che hanno acquisito la documentazione, verificato quali fossero le condizioni dei luoghi e raccolto le prime informazioni sul posto per chiarire cosa sia successo e se ci siano eventuali responsabilità, in termini di mancato rispetto delle norme a tutela della salute dei lavoratori.