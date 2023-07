"Infortuni sul lavoro, servono maggiori controlli"

"Servono controlli, aumentare il personale dei servizi di prevenzione". È l’appello lanciato dalle organizzazioni sindacali Feneal Uil Marche, Filca Cisl Marche e Fillea Cgil Macerata, dopo l’ennesimo incidente sul lavoro, registrato mercoledì a Belforte del Chienti, quando un operaio 62enne è precipitato da un’impalcatura mentre stava montando delle tavole in un cantiere post-sisma. Un volo di oltre 6 metri. "Serve un’azione corale da parte di tutto il territorio e di tutte le sue istituzioni". Sono Feneal Uil Marche, Filca Cisl Marche e Fillea Cgil Macerata. "Le dinamiche verranno accertate dagli organi competenti e il comunicato post infortunio è sempre una sconfitta – aggiungono i sindacati –. D’altra parte non possiamo non segnalare che, ancora una volta, due fattori si combinano. L’età del lavoratore infortunato gravemente e la modalità dell’infortunio stesso, la caduta dall’alto. Questa dinamica sottolinea quanto sia fondamentale il riconoscimento del lavoro gravoso edile e una flessibilità di accesso anticipato in pensione. D’altra parte è necessario un investimento collettivo aumentando il numero del personale dei servizi di prevenzione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costantemente sotto organico".