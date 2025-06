Infortunio alle Lame Rosse. Recuperata escursionista

Una squadra del Soccorso alpino e speleologico delle Marche è intervenuta ieri pomeriggio alle Lame Rosse di Fiastra per soccorrere un’escursionista. La donna è stata recuperata e portata in salvo in quanto non riusciva a proseguire autonomamente l’escursione.

Con un trauma alla caviglia, una volta raggiunta dai tecnici del Cnsas e dai vigili del fuoco è stata stabilizzata. Successivamente è stata caricata su un mezzo 4x4 ed è stata trasportata sulla strada asfaltata dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 che le ha prestato le cure necessarie.