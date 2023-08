Infortunio in montagna a Matelica: escursionista 55enne soccorsa in elicottero

Un’escursionista è stata soccorsa in elicottero ieri pomeriggio, sul monte San Vicino in territorio di Matelica. A dare l’allarme, intorno alle 12.30, è stato il marito della donna, una anconetana 55enne, segnalando che lei aveva avuto un infortunio alla caviglia e non riusciva a camminare. Dato che il sentiero era in un punto molto impervio, i vigili del fuoco hanno attivato l’elicottero per raggiungerla e portarla, in condizioni di sicurezza, al pronto soccorso di Camerino.