Infortunio sul lavoro, chi è l’imprenditore morto

Macerata, 1 aprile 2025 – Muore nell’azienda di famiglia dopo l’esplosione di un compressore. Tragedia, attorno alle 18 di ieri, nella ditta Central Gru, in via Fiastra a Petriolo, nella zona industriale. A perdere la vita è stato Nazareno Bistosini, 63 anni, residente a Colbuccaro di Corridonia e socio dell’azienda che si occupa di attrezzature per l’edilizia.

Sull’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e del personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast 3 di Macerata, subito arrivati sul posto.

Cosa è successo

Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, al momento dell’incidente Bistosini era impegnato in una stanza per la sabbiatura e, protetto da una sorta di scafandro, riceveva l’ossigeno da un compressore posto all’esterno dell’ambiente in cui stava lavorando. Per cause in corso di accertamento, però, il compressore si sarebbe incendiato e sarebbe poi scoppiato: Bistosini sarebbe rimasto senza ossigeno, soffocato dai fumi causati dall’esplosione.

Il tentativo di soccorso

Nel frattempo il fratello del 63enne, socio della Central Gru, avrebbe provato a soccorrerlo. È subito partita anche la richiesta di aiuto, ma per Bistosini purtroppo ormai non c’era più niente da fare. Alla Central Gru sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Mogliano e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’ambiente. Si è recato sul posto pure Matteo Santinelli, sindaco di Petriolo, che anche a nome della comunità ha espresso il suo cordoglio per la tragedia.

Le indagini

Sono in corso le indagini per capire come si sia arrivati all’esplosione del compressore. Il sostituto procuratore Enrico Barbieri ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. Bistosini, molto conosciuto e stimato sia a Petriolo che a Corridonia, lascia la moglie e quattro figli.